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В Обнинске идут поиски утонувшего мужчины

18 июня 2018
МЧС


В Обнинске идут поиски утонувшего мужчины

Страшная трагедия произошла сегодня в наукограде.

Буквально пару часов назад по телефону 112 поступил вызов о тонущем на Белкинских прудах мужчине. Как рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, обращение было сразу же взято в работу.

- Пока информации немного, спасатели продолжают работать. Сейчас работаем с заявителем, пытаемся установить детали случившегося, - поделился сведениями Сергей Петрович.

К сожалению, несмотря на оперативность спасателей, к тому времени как им удалось прибыть на место, мужчина уже скрылся под водой. В настоящий момент сотрудники МЧС ведут поиски тела с надувной лодки.

Со слов очевидцев, спасатели определили квадрат, где тонущего видели в последний раз и готовятся к обследованию дна с помощью аквалангов.

По неподтвержденной информации, потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, и потом полез в воду, несмотря на запрещающие таблички.

О том, что купание в Белкинских прудах запрещено, было сказано не раз, однако, несмотря на все запреты, из года в года находятся желающие испытать удачу.

К слову, как отмечают водолазы, поиски тела на дне сильно осложняются выходящими в озеро подземными источниками, поднимающими со дна ил.

Вполне вероятно, что утонувший мужчина мог попасть в зону действия такого источника, а принятая доза алкоголя не позволила ему выгрести на поверхность.

Тем не менее, пока сотрудники МЧС не обнаружат тело, рано судить о причинах этой трагедии.

С уверенностью можно сказать только одно – берегите свои жизни, воздержитесь от купания в неположенных местах!

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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