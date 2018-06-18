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Обнинск присоединится к всероссийскому спортивному туру!

18 июня 2018
Спорт


Обнинск присоединится к всероссийскому спортивному туру!

29 мая по всей стране стартовала масштабная акция – всероссийский тур «Готов», ориентированный на поддержку массового спорта.

Акция завершится 12 августа, за это время в ней примут участие 30 городов.

А 22 июня к всероссийскому туру присоединится и Обнинск. Об этом на сегодняшней городской планерке сообщил председатель Комитета по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ.

На стадионе «Труд» в этот день в период с 9:00 до 21:00 горожане смогут попробовать свои силы в выполнении норм комплекса ГТО. Принять участие в акции могут все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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