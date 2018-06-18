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18 июня 2018
ЖКХ
Владислав Шапша: оснований для поднятия цен нет
Недавно законодательным собранием региона был принят закон, согласно которому уборка придомовых территорий ложится на плечи управляющих компаний.
Многие горожане резонно забеспокоились, ведь логично, что за увеличением количества обязанностей неизменно последует и рост платы за услуги УК.
Успокоить обнинцев вызвался сам мэр наукограда Владислав ШАПША, отметивший, что не видит поводов для поднятия цен на услуги.
- Есть определённый расчет стоимости за квадратный метр, и я не вижу никаких оснований каким-то образом его отдельно завышать. Помнится, когда управляющие компании перестали следить за придомовыми территориями, разве они снизили цены? Так что, не думаю, что следует ждать каких-то изменений. Этот закон принят на уровне Российской Федерации, теперь начинает исполняться в регионах и нам осталось к осени определить, какая УК за какую территорию будет нести ответственность, вот и все, - рассказал Владислав Валерьевич.
Также градоначальник отметил, что иногда сталкивается с негодованием жителей в интернете, дескать, муниципалитет просто хочет свалить свои обязанности на частников и в корне не согласен с этим мнением.
- Убирать территорию, которой пользуются жители домов, никогда не было обязанностью муниципалитета – это работа УК. Другое дело площади, дороги, тротуары, проезды и так далее, все что касается участков общего пользования. Это наши прямые обязанности и финансовые обязательства, - пояснил Владислав Шапша.
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