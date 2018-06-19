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19 июня 2018
ЖКХ
В Боровском районе боятся регионального оператора
В начале 2019 года в Калужской области начнёт работать единый оператор, который будет вывозить ТБО из муниципалитетов.
Однако сейчас, когда Боровские поселения, в частности Балабаново и Ермолино, не могут наладить работу со своим подрядчиком ООО «Спец-транс» по вывозу мусора, это ожидание вовсе не принесло облегчения.
Как прокомментировал замглавы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ, на днях состоялось совещание, на котором обсуждались условия работы с 1 января, и оно породило ещё большую тревогу.
В частности, озвучено, что новый оператор будет вывозить мусор только по установленным нормативам. Ликвидация остальных ТБО ляжет на плечи муниципалитетов, а это от 30 до 50% сверх нормативов, которые оплачивает население. В этой ситуации поселениям придется либо увеличивать нормы накопления мусора, либо изыскивать в местных бюджетах средства на его вывоз.
Чтобы приземлить все вопросы, решения которых сейчас непонятны, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ приказал назначить совещание по данной теме с привлечением всех сторон, задействованных в вывозе ТБО.
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