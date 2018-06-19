Обнинск
Новости
В Боровском районе боятся регионального оператора

19 июня 2018
ЖКХ


В Боровском районе боятся регионального оператора

В начале 2019 года в Калужской области начнёт работать единый оператор, который будет вывозить ТБО из муниципалитетов.

Однако сейчас, когда Боровские поселения, в частности Балабаново и Ермолино, не могут наладить работу со своим подрядчиком ООО «Спец-транс» по вывозу мусора, это ожидание вовсе не принесло облегчения.

Как прокомментировал замглавы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ, на днях состоялось совещание, на котором обсуждались условия работы с 1 января, и оно породило ещё большую тревогу.

В частности, озвучено, что новый оператор будет вывозить мусор только по установленным нормативам. Ликвидация остальных ТБО ляжет на плечи муниципалитетов, а это от 30 до 50% сверх нормативов, которые оплачивает население. В этой ситуации поселениям придется либо увеличивать нормы накопления мусора, либо изыскивать в местных бюджетах средства на его вывоз.

Чтобы приземлить все вопросы, решения которых сейчас непонятны, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ приказал назначить совещание по данной теме с привлечением всех сторон, задействованных в вывозе ТБО.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
137 просмотров

Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #Боровский район, #ТБО, #региональный оператор, #мусор:


18 июня 2018

Владислав Шапша: оснований для поднятия цен нет
Недавно законодательным собранием региона был принят закон, согласно которому уборка придомовых территорий...
18 июня 2018

Боровскому району «подкинули» чужие свалки
В Боровском районе продолжается борьба со стихийными свалками. Как отметил зам главы администрации Алексей...
14 июня 2018

В мэрии надеются, что новый закон не взвинтит плату за «коммуналку»
Сегодня депутаты Заксобрания Калужской области примут ряд нормативных документов. В том числе, они рассмотрят...
14 июня 2018

Обнинская МУК начала готовить дома к зиме
Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» начала подготовку к отопительному сезону. Как...
13 июня 2018

Боровские чиновники сами напишут в общенародный фронт
Работа по ликвидации стихийных свалок, которую подбросили Боровскому району активисты Общенародного фронта,...
11 июня 2018

В обнинских домах пропадают пожарные рукава
Информация о том, что в нескольких домах Обнинска массово пропали пожарные рукава, появилась в паблике...
9 июня 2018

Обнинскую МУК замучили должники
Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» подвела итоги своей работы за пять месяцев текущего...
8 июня 2018

Боровские главы администраций разложат карты
В кратчайшие сроки главам администраций Боровского района предстоит собрать информацию и сесть за стол...
7 июня 2018

Боровским чиновникам предложили тюремные лавки
В весенне-летний период в каждом муниципалитете проходит большая работа по благоустройству. Пока погода...
7 июня 2018

Боровский район решился доверить свое имущество Балабанову
Ко Дню города, который Балабаново отметит 12 июня, местная администрация намерена подготовить для своих...

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432