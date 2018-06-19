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Черные риэлторы убили пенсионера из-за денег и квартиры

19 июня 2018
Криминал


Черные риэлторы убили пенсионера из-за денег и квартиры

Резонансное преступление произошло еще в январе прошлого года, однако сегодня следователи выяснили новые подробности этого дела.

Правоохранители установили, что в дополнительном эпизоде было задействовано шесть человек. Преступники действовали хладнокровно. Убив старика, организатор выехал за пределы Калужской области, где получил новый паспорт на имя потерпевшего. Документы понадобились для того чтобы снимать военную пенсию с карточки, а в дальнейшем продать квартиру мужчины.

Видимо этого преступникам показалось мало и они, обнаружив в квартире убитого документы о вкладе в кредитном потребительском кооперативе, решили забрать и эти деньги. Воспользовавшись поддельными документами, злоумышленники получили доверенность. Согласно документу именно они представляли интересы убитого мужчины. Таким образом черным риэлторам удалось снять 680 тысяч рублей с вклада.

Как пояснил журналистам портала Obninsk.Name руководитель Следственного отдела по городу Обнинску СУ СК РФ по Калужской области Роман БАБАЯНЦ, эта группа подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Также следователям предстоит установить и то, какое участие принимал каждый из этой группы в убийстве пенсионера из корыстных побуждений.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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