|
19 июня 2018
Благоустройство
В Балабанове началась вторая волна «Комфортной среды»
А сегодня в этом городе началась вторая волна благоустройства по этой программе.
Комиссия под руководством главы администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА посетила два объекта, на которых подрядчики приступили к работе. В ходе проверки члены комиссии пообщались со старшими домов и на месте внесли небольшие корректировки в план благоустройства.
В ближайшее время подрядные организации обещали приступить ещё к двум объектам, включённым на этот год в программу.
488 просмотров
Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Балабаново, #комфортная среда, #благоустройство:
18 июня 2018
В ДК ФЭИ сделали пандус
Ремонтные работы в здании проводились на прошлой неделе.
Как рассказал журналистам портала Obninsk.Name
18 июня 2018
Мэр Обнинска не намерен экономить на инвалидах
Сегодня на очередном городском совещании затронули тему комфортной городской среды для людей с ограниченными
14 июня 2018
В Калужской области принят новый закон о благоустройстве
Сегодня состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания нашего региона, на которой депутаты
14 июня 2018
Ко Дню города в Обнинске появится исторический розарий
Высадить розы на участке рядом с Морозовской дачей планирует Обнинский музей совместно со студией ландшафтного
13 июня 2018
Обнинские коммунальщики приступили к ремонту тротуаров
Как мы уже сообщали ранее, сегодня утром сотрудники МПКХ развернули активную деятельность на проезжей
9 июня 2018
В Обнинске осветят двор на сэкономленные деньги
Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказал председатель ТОС 38-39 микрорайонов Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
8 июня 2018
Ко Дню города маленьких обнинцев ждет приятный сюрприз
В день рождения города по традиции обнинцы получают подарки. И этот год не станет исключением. Как рассказала
9 июня 2018
В поселке Обнинское восстановили ливневку
На этой неделе работники обнинского МПКХ активно взялись за ремонт ливневых канализаций. Так, на улице
8 июня 2018
Боровские главы администраций разложат карты
В кратчайшие сроки главам администраций Боровского района предстоит собрать информацию и сесть за стол
7 июня 2018
Боровским чиновникам предложили тюремные лавки
В весенне-летний период в каждом муниципалитете проходит большая работа по благоустройству. Пока погода
Архив новостей
Самое оцененное
3 июня 2018
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном
26 мая 2018
Жителей 55-го микрорайона лишили любимой дорожки
В 55-ом микрорайоне Обнинска продолжается строительство новой школы. Только
6 июня 2018
Знай наших!
На общем фото: Екатерина Задохина - слева. Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (режиссер Анна Кузнецова),
Самое читаемое
Происшествия
10 июня 2018
Рядом с Обнинском случилась страшная авария
Транспорт
5 июня 2018
Маршрутка под номером три будет ездить по-новому
Лента новостей
19 июня 2018
Торговля
Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты
Сотрудники...
19 июня 2018
Торговля
В Обнинске продолжается борьба со стихийной торговлей
Жителям...
19 июня 2018
ЖКХ
В Обнинске устраняют порывы на теплосетях
Полным...
19 июня 2018
Силовики
Главный полицейский наукограда проверил знания обнинских студентов
Недавно...
19 июня 2018
Криминал
Черные риэлторы убили пенсионера из-за денег и квартиры
Резонансное...
19 июня 2018
ЖКХ
В Боровском районе боятся регионального оператора
В...
18 июня 2018
Экология
Боровскому району «подкинули» чужие свалки
В...
18 июня 2018
Происшествия
В Малоярославце горело еще одно общежитие
На...
18 июня 2018
Спорт
Обнинск присоединится к всероссийскому спортивному туру!
29...
18 июня 2018
Экономика
Калужская область дополнительно получит 672 миллиона
На...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
2
Владислав Шапша: оснований для поднятия цен нет
2
2
Обнинску предлагают воспользоваться опытом подмосковных городов
3
2
Главные стройки Обнинска
4
2
Назад в прошлое!
5
1
На три фронта
1
10
Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту
2
10
Близ Обнинска появятся новые заводы и рабочие места
3
9
Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!»
4
9
В Обнинске может появиться новое «Сколково»
5
6
Обнинским пляжникам разрешили купаться
Доска объявлений
События
95
Компьютеры
309
Работа
729
Недвижимость
823
Авто-мото
457
Бытовая техника
366
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2471
Разное
1182
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432