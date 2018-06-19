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В Балабанове началась вторая волна «Комфортной среды»

19 июня 2018
Благоустройство


В Балабанове началась вторая волна «Комфортной среды»

В прошлом году Балабаново впервые принял участие в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды".

А сегодня в этом городе началась вторая волна благоустройства по этой программе.

Комиссия под руководством главы администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА посетила два объекта, на которых подрядчики приступили к работе. В ходе проверки члены комиссии пообщались со старшими домов и на месте внесли небольшие корректировки в план благоустройства.

В ближайшее время подрядные организации обещали приступить ещё к двум объектам, включённым на этот год в программу.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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