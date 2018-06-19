|
19 июня 2018
Силовики
Главный полицейский наукограда проверил знания обнинских студентов
Главный полицейский наукограда проверил у выпускников знания по «Теории государства и права», и остался доволен высоким уровнем подготовки.
По словам Сергея Сергеевича, молодые люди хорошо разбираются в нормативно-правовой базе текущего законодательства и не плавают в ответах по предмету, который является основополагающим в их работе.
К слову, наличие диплома по юриспруденции является одним из обязательных условий при поступлении на службу в некоторые подразделения полиции. Поэтому после окончания экзамена, выпускники не могли упустить возможность пообщаться с Воронежским напрямую и задали интересующие их вопросы касательно трудоустройства и работы в структуре МВД.
631 просмотр
Последние новости из рубрики «Силовики»:
16 июня 2018
Главный полицейский Обнинска тщательно следит за внешним видом личного состава
На днях начальник обнинского ОМВД, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел строевой смотр личного
16 июня 2018
Обнинские отличники правоохранительной службы получили юбилейные медали
Недавно обнинские полицейские подвели итоги работы первого полугодия. Отчет посетили также представители
14 июня 2018
Обнинские полицейские побеседовали со школьниками
В период летних каникул обнинские полицейские уделяют особое внимание профилактической работе с подростками.
7 июня 2018
Судебные приставы поставят коллекторов «на место»
Калужские судебные приставы напомнили на днях населению региона о том, что с жалобами на неправомерные
2 июня 2018
В деятельностии ЧОП, охраняющего обнинские школы, прокуратура выявила нарушения
Прокуратура города Обнинска выявила нарушения в деятельности частной охранной организации ООО «ЧОО ПАРТНЕР»
31 мая 2018
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ПДН
31 мая - День подразделения по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел Российской Федерации.
28 мая 2018
Главный следователь региона приедет в Обнинск
Восьмого июня в помещении следственного отдела СУСКРФ по Калужской области руководитель ведомства генерал-майор
27 мая 2018
Житель Обнинска перечислил своему ребенку деньги, испугавшись потерять автомобиль
Обнинские судебные приставы заставили еще одного нерадивого папашу заплатить алименты на содержание своего
26 мая 2018
Злостный должник недоволен решением суда
В Обнинске в последнее время основательно взялись за жильцов, имеющих большие долги за жилищно-коммунальные
25 мая 2018
В Боровском районе снизилось количество преступлений
В Боровске прошло очередное межведомственное совещание руководителей отделов правоохранительных органов.
Архив новостей
Самое оцененное
3 июня 2018
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном
26 мая 2018
Жителей 55-го микрорайона лишили любимой дорожки
В 55-ом микрорайоне Обнинска продолжается строительство новой школы. Только
6 июня 2018
Знай наших!
На общем фото: Екатерина Задохина - слева. Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (режиссер Анна Кузнецова),
Самое читаемое
Происшествия
10 июня 2018
Рядом с Обнинском случилась страшная авария
Транспорт
5 июня 2018
Маршрутка под номером три будет ездить по-новому
Лента новостей
19 июня 2018
Торговля
Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты
Сотрудники...
19 июня 2018
Торговля
В Обнинске продолжается борьба со стихийной торговлей
Жителям...
19 июня 2018
ЖКХ
В Обнинске устраняют порывы на теплосетях
Полным...
19 июня 2018
Благоустройство
В Балабанове началась вторая волна «Комфортной среды»
В...
19 июня 2018
Криминал
Черные риэлторы убили пенсионера из-за денег и квартиры
Резонансное...
19 июня 2018
ЖКХ
В Боровском районе боятся регионального оператора
В...
18 июня 2018
Экология
Боровскому району «подкинули» чужие свалки
В...
18 июня 2018
Происшествия
В Малоярославце горело еще одно общежитие
На...
18 июня 2018
Спорт
Обнинск присоединится к всероссийскому спортивному туру!
29...
18 июня 2018
Социалка
Мэр Обнинска не намерен экономить на инвалидах
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
2
Владислав Шапша: оснований для поднятия цен нет
2
2
Обнинску предлагают воспользоваться опытом подмосковных городов
3
2
Главные стройки Обнинска
4
2
Назад в прошлое!
5
1
На три фронта
1
10
Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту
2
10
Близ Обнинска появятся новые заводы и рабочие места
3
9
Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!»
4
9
В Обнинске может появиться новое «Сколково»
5
6
Обнинским пляжникам разрешили купаться
Доска объявлений
События
95
Компьютеры
309
Работа
729
Недвижимость
823
Авто-мото
457
Бытовая техника
366
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2471
Разное
1182
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432