Обнинск
Новости
Главный полицейский наукограда проверил знания обнинских студентов

19 июня 2018
Силовики


Главный полицейский наукограда проверил знания обнинских студентов

Недавно начальник ОМВД России по городу Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ посетил «Среднерусский гуманитарно-технологический институт», где принял участие в проведении итогового государственного экзамена.

Главный полицейский наукограда проверил у выпускников знания по «Теории государства и права», и остался доволен высоким уровнем подготовки.

По словам Сергея Сергеевича, молодые люди хорошо разбираются в нормативно-правовой базе текущего законодательства и не плавают в ответах по предмету, который является основополагающим в их работе.

К слову, наличие диплома по юриспруденции является одним из обязательных условий при поступлении на службу в некоторые подразделения полиции. Поэтому после окончания экзамена, выпускники не могли упустить возможность пообщаться с Воронежским напрямую и задали интересующие их вопросы касательно трудоустройства и работы в структуре МВД.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
631 просмотр

Последние новости из рубрики «Силовики»:


16 июня 2018

Главный полицейский Обнинска тщательно следит за внешним видом личного состава
На днях начальник обнинского ОМВД, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел строевой смотр личного...
16 июня 2018

Обнинские отличники правоохранительной службы получили юбилейные медали
Недавно обнинские полицейские подвели итоги работы первого полугодия. Отчет посетили также представители...
14 июня 2018

Обнинские полицейские побеседовали со школьниками
В период летних каникул обнинские полицейские уделяют особое внимание профилактической работе с подростками.
7 июня 2018

Судебные приставы поставят коллекторов «на место»
Калужские судебные приставы напомнили на днях населению региона о том, что с жалобами на неправомерные...
2 июня 2018

В деятельностии ЧОП, охраняющего обнинские школы, прокуратура выявила нарушения
Прокуратура города Обнинска выявила нарушения в деятельности частной охранной организации ООО «ЧОО ПАРТНЕР»...
31 мая 2018

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ПДН
31 мая - День подразделения по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел Российской Федерации.
28 мая 2018

Главный следователь региона приедет в Обнинск
Восьмого июня в помещении следственного отдела СУСКРФ по Калужской области руководитель ведомства генерал-майор...
27 мая 2018

Житель Обнинска перечислил своему ребенку деньги, испугавшись потерять автомобиль
Обнинские судебные приставы заставили еще одного нерадивого папашу заплатить алименты на содержание своего...
26 мая 2018

Злостный должник недоволен решением суда
В Обнинске в последнее время основательно взялись за жильцов, имеющих большие долги за жилищно-коммунальные...
25 мая 2018

В Боровском районе снизилось количество преступлений
В Боровске прошло очередное межведомственное совещание руководителей отделов правоохранительных органов.

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432