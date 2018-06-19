|
19 июня 2018
Страна развлечений и приключений в Обнинске!
Теплый летний день, светит яркое солнышко —долгожданная пора каникул и отпусков! Впрочем, начать активно проводить время всей семьей можно уже сейчас, не дожидаясь долгих выходных.
Куда можно пойти всей семьей? Идеальный вариант хорошего летнего вечера — прогулка в парке. Насладитесь красотами природы и отвлекитесь немного от будничной суеты. А что же дети, спросите вы? Им не всегда по душе неспешно бродить по аллеям. Но и здесь выход найдется, ведь как раз в нашем парке работают более 20 аттракционов!
Да-да, это целая страна аттракционов для детей и взрослых! Парк аттракционов очень интересно оформлен: сказочные фигуры персонажей любимых мультиков особо привлекают внимание и являются украшением парка. Отдельное удовольствие — фотографироваться в такой волшебной обстановке!
А еще цены здесь очень приемлемые цены — от 40 рублей!
В парке можно не только покататься на аттракционах, но и полакомиться вкуснейшим свежеприготовленным поп-корном, сладкой ватой, мороженым, работает кафе и наша знаменитая кофейня Победа!
Также в парке можно весело отметить День рождения вашего малыша.
Режим работы парка аттракционов «МультиЛэнд» — с 10:00 до 21:00 ежедневно (в зависимости от погодных условий некоторые аттракционы могут быть недоступны для посещения).
Приходите в «МультиЛэнд», в настоящую страну сказочных приключений !
Наш адрес г.Обнинск, ул. Пр-кт Ленина ,д.21а (Парк в Старом Городе)
Группа ВКонтакте https://vk.com/obninskpark
389 просмотров
Архив новостей
Самое оцененное
3 июня 2018
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном
26 мая 2018
Жителей 55-го микрорайона лишили любимой дорожки
В 55-ом микрорайоне Обнинска продолжается строительство новой школы. Только
6 июня 2018
Знай наших!
На общем фото: Екатерина Задохина - слева. Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (режиссер Анна Кузнецова),
Самое читаемое
Происшествия
10 июня 2018
Рядом с Обнинском случилась страшная авария
Транспорт
5 июня 2018
Маршрутка под номером три будет ездить по-новому
Лента новостей
19 июня 2018
Торговля
Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты
Сотрудники...
19 июня 2018
Торговля
В Обнинске продолжается борьба со стихийной торговлей
Жителям...
19 июня 2018
ЖКХ
В Обнинске устраняют порывы на теплосетях
Полным...
19 июня 2018
Силовики
Главный полицейский наукограда проверил знания обнинских студентов
Недавно...
19 июня 2018
Благоустройство
В Балабанове началась вторая волна «Комфортной среды»
В...
19 июня 2018
Криминал
Черные риэлторы убили пенсионера из-за денег и квартиры
Резонансное...
19 июня 2018
ЖКХ
В Боровском районе боятся регионального оператора
В...
18 июня 2018
Экология
Боровскому району «подкинули» чужие свалки
В...
18 июня 2018
Происшествия
В Малоярославце горело еще одно общежитие
На...
18 июня 2018
Спорт
Обнинск присоединится к всероссийскому спортивному туру!
29...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
2
Владислав Шапша: оснований для поднятия цен нет
2
2
Обнинску предлагают воспользоваться опытом подмосковных городов
3
2
Главные стройки Обнинска
4
2
Назад в прошлое!
5
1
На три фронта
1
10
Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту
2
10
Близ Обнинска появятся новые заводы и рабочие места
3
9
Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!»
4
9
В Обнинске может появиться новое «Сколково»
5
6
Обнинским пляжникам разрешили купаться
Доска объявлений
События
95
Компьютеры
309
Работа
729
Недвижимость
823
Авто-мото
457
Бытовая техника
366
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2471
Разное
1182
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432