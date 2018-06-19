Обнинск
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Страна развлечений и приключений в Обнинске!

19 июня 2018


Страна развлечений и приключений в Обнинске!

Парк аттракционов «МультиЛэнд» приглашает ребят и их родителей в увлекательное путешествие в мир развлечений!

Теплый летний день, светит яркое солнышко —долгожданная пора каникул и отпусков! Впрочем, начать активно проводить время всей семьей можно уже сейчас, не дожидаясь долгих выходных.

Куда можно пойти всей семьей? Идеальный вариант хорошего летнего вечера — прогулка в парке. Насладитесь красотами природы и отвлекитесь немного от будничной суеты. А что же дети, спросите вы? Им не всегда по душе неспешно бродить по аллеям. Но и здесь выход найдется, ведь как раз в нашем парке работают более 20 аттракционов!

Да-да, это целая страна аттракционов для детей и взрослых! Парк аттракционов очень интересно оформлен: сказочные фигуры персонажей любимых мультиков особо привлекают внимание и являются украшением парка. Отдельное удовольствие — фотографироваться в такой волшебной обстановке!
Здесь ребят ждет более 20 аттракционов:

- карусель «Манеж»,

- Мини-Джет «Замок»,

- «Детская цепочная карусель»

- карусельки для малышей «электрокачалки»

- Полет

- Прыгающая Звезда

- детский паровозик

- пневматический тир

- надувной и спортивный батуты

- электролодочки и водные шары

- электромобили «Квадрики» с интересно построенной трассой

- Всеми любимый Автодром

- Экстремальные аттракционы Калипсо и Новинка сезона Летающая тарелка !

- 3д капсула

- пневматический ТИР

- призовые АРКАДЫ

- рыбалочка

- Фантастик Джамп

- Лебеди

- Детский тир Гидробол

- Корабль на волнах

- Путешествие на паровозике по парку

- аэпохоккеи

- Хип-Хоп




И мальчишки и девчонки, а так же их родители оценят новинку сезона, единственный в нашем городе экстремальный аттракцион «Летающая Тарелка», а также экстремальную Калипсо.

А еще цены здесь очень приемлемые цены — от 40 рублей!

В парке можно не только покататься на аттракционах, но и полакомиться вкуснейшим свежеприготовленным поп-корном, сладкой ватой, мороженым, работает кафе и наша знаменитая кофейня Победа!

Также в парке можно весело отметить День рождения вашего малыша.

Режим работы парка аттракционов «МультиЛэнд» — с 10:00 до 21:00 ежедневно (в зависимости от погодных условий некоторые аттракционы могут быть недоступны для посещения).

Приходите в «МультиЛэнд», в настоящую страну сказочных приключений !

Наш адрес г.Обнинск, ул. Пр-кт Ленина ,д.21а (Парк в Старом Городе)

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