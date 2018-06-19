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В Обнинске устраняют порывы на теплосетях

19 июня 2018
ЖКХ


В Обнинске устраняют порывы на теплосетях

Полным ходом ведется подготовка к отопительному сезону.

Как проинформировала начальник управления городского хозяйства Анна ЕРЕМИНА, после проведенной в городе опрессовки на магистральных сетях выявлено 15 порывов.

– Из них на сегодняшний день устранено 8, а на 7 порывах проводятся ремонтные работы.

Во всех многоквартирных домах есть горячее водоснабжение. Без циркуляции горячей воды в городе всего 18 объектов, из них 10 – многоквартирные жилые дома. В восьми домах горячее водоснабжение осуществляется по подающему трубопроводу, в двух домах – по обратному, – рассказала Анна Валерьевна.

Также она отметила, что на данный момент к отопительному сезону подготовлено 14% жилого фонда, тепловые сети готовы почти на 24%, водопроводные на 40%, канализационные на 52%, электрические на 81%.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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