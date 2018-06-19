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В Обнинске продолжается борьба со стихийной торговлей

19 июня 2018
Торговля


В Обнинске продолжается борьба со стихийной торговлей

Жителям Обнинска, торгующим с лотков напротив ТК «Привокзальный», сообщили, что они занимаются незаконной деятельностью.

Как проинформировал начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей администрации города Обнинска Иван ЛИТВИНОВ, эта территория является полосой отвода Московской железной дороги, и продажа товаров в данном месте не предусмотрена. К тому же все эти продавцы размещают там свои лотки самовольно, то есть без договоров аренды.

– Стихийная массовая лоточная торговля на привокзальной площади мешает передвижению граждан, пассажиров, которые идут к железнодорожному вокзалу и автовокзалу, и вызывает их законное возмущение, – прокомментировал Иван Петрович.

А для тех жителей города, которые хотели бы реализовать продукцию, выращенную на своих приусадебных участках, администрация города выделила 30 торговых мест. Но расположены они чуть подальше: на улице Московской,1, у магазина «Лилия». И пенсионерам города предоставляются безвозмездно.

При этом следует отметить, что, несмотря на предупреждение со стороны полиции и специалистов мэрии, торговцы как занимались продажей в неположенных местах, так и занимаются.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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