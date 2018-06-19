|
19 июня 2018
Спорт
Обнинскую молодежь пригласили принять участие в веломарафоне
После завершения летнего молодёжного слета многие его участники с активной жизненной позиции задались вопросом - запланированы ли на лето еще какие-нибудь интересные мероприятия?
Успокоить молодых энтузиастов поспешил начальник отдела по делам молодёжи Дмитрий КАЗАКОВ, рассказавший, что в скором времени в наукограде будет организован велопробег.
- Наш веломарафон будет приурочен ко Дню Молодежи и Дню Города и пройдет, ориентировочно, числа 21-го июля. Начнется он с небольшого шествия, а по окончанию гостей ждет развлекательная программа. Будем рады видеть всех активных горожан от восемнадцати и старше, - поделился Дмитрий Александрович.
Тем же, кто любит посостязаться с товарищами, скорее всего, придется дожидаться начала зимнего слета.
Однако, по словам Казакова, в сентябре его отдел запускает еще один проект, принять участие в котором может вся активная молодежь наукограда. Подробности новой инициативы обещают раскрыть ближе к осени.
486 просмотров
Последние новости из рубрики «Спорт»:
18 июня 2018
Обнинск присоединится к всероссийскому спортивному туру!
29 мая по всей стране стартовала масштабная акция – всероссийский тур «Готов», ориентированный на поддержку
14 июня 2018
Обнинский «Квант» может сыграть во втором дивизионе уже в июле
В прошлом году футболисты обнинского «Кванта» досрочно стали победителями футбольного первенства третьего
7 июня 2018
Боровский район решился доверить свое имущество Балабанову
Ко Дню города, который Балабаново отметит 12 июня, местная администрация намерена подготовить для своих
5 июня 2018
«Держава» покорила северную столицу
На днях воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава» вернулись с очередных соревнований: в Санкт-Петербурге
3 июня 2018
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном боксу,
4 июня 2018
Обнинский боксер Алексей Егоров научил оппонента отвечать за слова
Второго июня в Атлантик-Сити обнинский боксер-тяжеловес Алексей ЕГОРОВ отправил в нокаут своего оппонента
30 мая 2018
Обнинцы могут получить паспорт болельщика на Чемпионат мира по футболу, не выезжая из города
Для этого достаточно воспользоваться услугами «Почты России». Ведомство уже организовало доставку и выдачу
30 мая 2018
На региональных соревнованиях по дзюдо обнинские спортсмены заняли все призовые места
Недавно воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава» вернулись из поселка Бабынино, где проходили Чемпионат
30 мая 2018
Обнинские боксеры вернулись домой с золотыми медалями
Недавно в городе Осташков Тверской области завершился пятнадцатый всероссийский турнир по боксу, посвящённый
29 мая 2018
Балабановскому ЦФИСу подарят новые тренажеры
Центр физкультуры и спорта из Балабанова в ближайшее время должен взять у ФОКа «Звезда» часть спортивных
Архив новостей
Самое оцененное
26 мая 2018
Жителей 55-го микрорайона лишили любимой дорожки
В 55-ом микрорайоне Обнинска продолжается строительство новой школы. Только
6 июня 2018
Знай наших!
На общем фото: Екатерина Задохина - слева. Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (режиссер Анна Кузнецова),
18 июня 2018
Обнинску предлагают воспользоваться опытом подмосковных городов
Сегодня на заседании областного Правительства была поднята
Самое читаемое
Происшествия
10 июня 2018
Рядом с Обнинском случилась страшная авария
Транспорт
5 июня 2018
Маршрутка под номером три будет ездить по-новому
Лента новостей
19 июня 2018
Торговля
Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты
Сотрудники...
19 июня 2018
Торговля
В Обнинске продолжается борьба со стихийной торговлей
Жителям...
19 июня 2018
ЖКХ
В Обнинске устраняют порывы на теплосетях
Полным...
19 июня 2018
Силовики
Главный полицейский наукограда проверил знания обнинских студентов
Недавно...
19 июня 2018
Благоустройство
В Балабанове началась вторая волна «Комфортной среды»
В...
19 июня 2018
Криминал
Черные риэлторы убили пенсионера из-за денег и квартиры
Резонансное...
19 июня 2018
ЖКХ
В Боровском районе боятся регионального оператора
В...
18 июня 2018
Экология
Боровскому району «подкинули» чужие свалки
В...
18 июня 2018
Происшествия
В Малоярославце горело еще одно общежитие
На...
18 июня 2018
Социалка
Мэр Обнинска не намерен экономить на инвалидах
Сегодня...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
2
Владислав Шапша: оснований для поднятия цен нет
2
2
Обнинску предлагают воспользоваться опытом подмосковных городов
3
2
Главные стройки Обнинска
4
2
Назад в прошлое!
5
1
На три фронта
1
10
Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту
2
10
Близ Обнинска появятся новые заводы и рабочие места
3
9
Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!»
4
9
В Обнинске может появиться новое «Сколково»
5
6
Обнинским пляжникам разрешили купаться
Доска объявлений
События
95
Компьютеры
309
Работа
729
Недвижимость
823
Авто-мото
457
Бытовая техника
366
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2471
Разное
1182
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432