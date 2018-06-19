Обнинск
Новости
Обнинскую молодежь пригласили принять участие в веломарафоне

19 июня 2018
Спорт


Обнинскую молодежь пригласили принять участие в веломарафоне

После завершения летнего молодёжного слета многие его участники с активной жизненной позиции задались вопросом - запланированы ли на лето еще какие-нибудь интересные мероприятия?

Успокоить молодых энтузиастов поспешил начальник отдела по делам молодёжи Дмитрий КАЗАКОВ, рассказавший, что в скором времени в наукограде будет организован велопробег.

- Наш веломарафон будет приурочен ко Дню Молодежи и Дню Города и пройдет, ориентировочно, числа 21-го июля. Начнется он с небольшого шествия, а по окончанию гостей ждет развлекательная программа. Будем рады видеть всех активных горожан от восемнадцати и старше, - поделился Дмитрий Александрович.

Тем же, кто любит посостязаться с товарищами, скорее всего, придется дожидаться начала зимнего слета.

Однако, по словам Казакова, в сентябре его отдел запускает еще один проект, принять участие в котором может вся активная молодежь наукограда. Подробности новой инициативы обещают раскрыть ближе к осени.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

Все статьи
автора
486 просмотров

Последние новости из рубрики «Спорт»:


18 июня 2018

Обнинск присоединится к всероссийскому спортивному туру!
29 мая по всей стране стартовала масштабная акция – всероссийский тур «Готов», ориентированный на поддержку...
14 июня 2018

Обнинский «Квант» может сыграть во втором дивизионе уже в июле
В прошлом году футболисты обнинского «Кванта» досрочно стали победителями футбольного первенства третьего...
7 июня 2018

Боровский район решился доверить свое имущество Балабанову
Ко Дню города, который Балабаново отметит 12 июня, местная администрация намерена подготовить для своих...
5 июня 2018

«Держава» покорила северную столицу
На днях воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава» вернулись с очередных соревнований: в Санкт-Петербурге...
3 июня 2018

Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном боксу,...
4 июня 2018

Обнинский боксер Алексей Егоров научил оппонента отвечать за слова
Второго июня в Атлантик-Сити обнинский боксер-тяжеловес Алексей ЕГОРОВ отправил в нокаут своего оппонента...
30 мая 2018

Обнинцы могут получить паспорт болельщика на Чемпионат мира по футболу, не выезжая из города
Для этого достаточно воспользоваться услугами «Почты России». Ведомство уже организовало доставку и выдачу...
30 мая 2018

На региональных соревнованиях по дзюдо обнинские спортсмены заняли все призовые места
Недавно воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава» вернулись из поселка Бабынино, где проходили Чемпионат...
30 мая 2018

Обнинские боксеры вернулись домой с золотыми медалями
Недавно в городе Осташков Тверской области завершился пятнадцатый всероссийский турнир по боксу, посвящённый...
29 мая 2018

Балабановскому ЦФИСу подарят новые тренажеры
Центр физкультуры и спорта из Балабанова в ближайшее время должен взять у ФОКа «Звезда» часть спортивных...

 Архив новостей
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432