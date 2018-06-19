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Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты

19 июня 2018
Торговля


Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты

Сотрудники управления потребительского рынка, транспорта и связи опубликовали очередной мониторинг цен, согласно которому у обнинцев есть возможность узнать, в каких магазинах дешевле всего приобретать тот или иной продукт.

Так, самая дешевая мука продается в магазине «Верный» по улице Курчатова, 13. Там ее можно купить за 21.50 рублей.

Рис по 33.70 вы найдете в «Магните» по Гагарина,38, а самую дешевую гречку – в Праздничном на Калужской, 24. За дешевыми макаронами отправляйтесь в «Пятерочку» на Маркса, 30Б, здесь же можно купить сахар и соль, а также свинину и говядину по самым низким ценам.

Следить за ценами можно непосредственно на сайте администрации.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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