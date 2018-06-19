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У Обнинска новый прокурор

19 июня 2018
Люди


У Обнинска новый прокурор

Приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора города Обнинска назначен старший советник юстиции Павел ГУЛЬЧАК.

Павел Михайлович пришел на смену Дмитрию ЧУМАКУ, который был переведен на повышение в Ярославскую область и сейчас является первым заместителем прокурора региона.

Павел Гульчак уже вошёл в курс дела и провел первый прием граждан по личным вопросам, где были обсуждены темы лекарственного обеспечения населения в наукограде, исполнение судебных решений по гражданским делам, а также другие важные вопросы.

СПРАВКА:

Павел Михайлович Гульчак родился в 1971-м году в городе Харцызске Донецкой области Украинской ССР. В 1998-м году окончил Сухумский институт им. академика И. Векуа. В органах прокуратуры Калужской области работает более 16 лет.

В разное время исполнял обязанности старшего следователя Кировской межрайонной прокуратуры, заместителя прокурора Малоярославецкого района. Занимал должность прокурора Мосальского района, а 2008-м году был назначен на должность прокурора Дзержинского района. К слову, за десять лет работы в Дзержинском районе многие из его коллег ушли на повышение и возглавляют прокуратуры в других районах.

Павел Михайлович женат, воспитывает двух сыновей.



 
 
Автор новости: Евгений Серкин

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