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Боровские полицейские взялись за придорожных торговцев

20 июня 2018
Торговля


Боровские полицейские взялись за придорожных торговцев

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка по Боровскому району Александр ТИХОНОВ подвел итоги прошедшего на днях рейда по незаконной торговле в Боровском районе на автотрассах М-3 «Украина» и А-108.

Данное мероприятие стражи порядка провели совместно с представителями боровской прокуратуры.

– Зафиксировано пять административных правонарушений, по котором сотрудниками УВД были выписаны протоколы. Также административными комиссиями составлены акты, и в муниципальные образования были вызваны граждане для составления административных протоколов, – отметил Александр Тихонов.

Тем не менее, даже подобные проверки, похоже, не отбили охоту у нерадивых коммерсантов устраивать торговлю арбузами и прочими продуктами сомнительного качества прямо на обочине дорог.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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