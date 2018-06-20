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Обнинские водители не могут дождаться открытия новой дороги на Ленина

20 июня 2018
Дороги


Обнинские водители не могут дождаться открытия новой дороги на Ленина

Как известно, на завершающей стадии находится строительство продолжения проспекта Ленина.

Напомним, что уже к концу июня работы будут завершены.

Сейчас подрядчик проводит работы непосредственно рядом с проезжей частью на улице Ленина. Во многих местах снят асфальт и на дороге появилось много ям. Передвигаться по ней неудобно. Впрочем, водители готовы потерпеть временные неудобства.

- Мы по плохим дорогам всю жизнь ездим, а тут такая стройка большая, - говорит житель Обнинска Сергей. – Честно признаться, с нетерпением жду, когда откроют новую дорогу, хочется прокатиться по ней.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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