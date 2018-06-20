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Обнинские фигуристы боятся, что «Олимп» закроет ледовую арену

20 июня 2018
Спорт


Обнинские фигуристы боятся, что «Олимп» закроет ледовую арену

О проблемах обнинских фигуристов-любителей журналисты нашего издательства уже рассказывали.

В свое время за помощью к нам обращалась местная жительница Татьяна РОТОВА, которая несколько лет увлекается фигурным катанием и принимает участие в масштабных соревнованиях среди таких же любителей.

Однако на протяжении долгого времени тренироваться на обнинской ледовой арене у Татьяны получалось с большим трудом по причине дефицита «свободного льда». А на массовых катаниях проводить тренировки вовсе запретили.

Однако недавно в «Олимпе» все-таки поменяли отношение к фигуристам-любителям, а точнее к рядовым поклонникам конькового спорта, что сыграло на руку спортсменам-самоучкам. Но появилась новая проблема, о которой нам в очередной раз рассказала Татьяна Ротова.

- Летом на катке в «Олимпе» снова организовали массовые катания, аж три раза в неделю! - рассказывает спортсменка. - Это нас очень удивило и обрадовало. Но проблема в том, что теперь совсем не ходят люди. А «Олимпу» всё равно - просто закроют массовые катания на лето и всё. И нас это очень беспокоит, потому как мы должны заниматься регулярно. Очень хочется спасти лёд на лето. Может, люди просто не знают о том, что такие сеансы летом есть? Пусть, хоть, в СМИ эта информация появится, раз руководство Дворца спорта никак не сообщило об этом горожанам.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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