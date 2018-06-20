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20 июня 2018
ЖКХ
Жители Обнинска выступают против повышения тарифов ЖКХ
Горячие споры разгорелись на вчерашнем комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания.
Однако директор данного предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ пояснил, что представители УК вынуждены были пойти по этому пути в связи с тем, что жильцы проявили полное равнодушие к данному вопросу. Созывать общее собрание они не стали, соответственно и голосования не было. Так что коммунальщики установили тарифы на свое усмотрение.
С Сергеем Васильевичем не согласилась Светлана ЛУКЬЯНЕНКО, у которой сложилось мнение, что УК было на руку такое положение дел. Как она сказала, жителям было предложено прийти на общее собрание в рабочее время.
За Волотовского вступился депутат Иван ГАЛКИН, отметивший, что многие люди вообще не имеют представления, кто обслуживает их дома. Они этим и не интересуются.
С мест звучали и другие мнения. Но всех успокоил заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН, который поручил юристам Горсобрания разобраться в правовом аспекте этой проблемы.
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