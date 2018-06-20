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Белорусы похвастаются деликатесами в Обнинске

20 июня 2018
Мероприятия


Белорусы похвастаются деликатесами в Обнинске

Завтра в первом наукограде пройдет гастрономический вечер, название которого говорит само за себя – «Сделано в Беларуси».

Гости из братской страны продемонстрируют свои сеты, где будут представлены товары, изготовленные ведущими производителями страны.

Это мероприятие пройдет в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимном товарообороте, которое подписало правительство республики с Калужской областью. На встречу приглашены руководители федеральных и региональных торговых сетей, представленных в наукограде, чтобы рядовые обнинцы могли по достоинству оценить белорусские товары.

- Я очень положительно оцениваю такое событие, презентации подобного рода товаров – это возможности для развития нашего бизнеса, а это может вылиться в увеличение налоговых отчислений, - прокомментировал ситуацию глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

Гастрономический вечер стартует в 18:30 в бизнес-отеле «Империал». Сити-менеджер Обнинска отметил, что лично не сможет присутствовать на этом мероприятии, так как по работе будет находиться в областном центре, но его заместитель по экономике Геннадий АНАНЬЕВ обязательно посетит встречу.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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