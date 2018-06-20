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В соседнем с Обнинском районе пропала девочка-подросток

20 июня 2018
Происшествия


В соседнем с Обнинском районе пропала девочка-подросток

В Малоярославецком районе ведутся активные поиски 14-летней Анастасии ДЕРУНОВОЙ, которая пропала накануне в деревне Воробьево.

По мнению родственников, подросток может находиться в Малоярославце. Полиция уже подключилась к поискам, однако результатов пока они не дали.

Девушка была одета в черные джинсы и черную куртку с рисунком в виде дракона, а также в черные кроссовки. Рост подростка около 175 сантиметров, волосы светлые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии, просим сообщить по телефонам: 112 или 89109144379.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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