|
20 июня 2018
Происшествия
В соседнем с Обнинском районе пропала девочка-подросток
В Малоярославецком районе ведутся активные поиски 14-летней Анастасии ДЕРУНОВОЙ, которая пропала накануне в деревне Воробьево.
По мнению родственников, подросток может находиться в Малоярославце. Полиция уже подключилась к поискам, однако результатов пока они не дали.
Девушка была одета в черные джинсы и черную куртку с рисунком в виде дракона, а также в черные кроссовки. Рост подростка около 175 сантиметров, волосы светлые.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии, просим сообщить по телефонам: 112 или 89109144379.
1045 просмотров
Последние новости из рубрики «Происшествия» и по тэгам #пропал человек, #пропал ребенок, #внимание розыск:
18 июня 2018
В Малоярославце горело еще одно общежитие
На днях жители соседнего с Обнинском Малоярославца обсуждали пожар в общежитии на улице Загородной, 7-Б.
17 июня 2018
Пропал человек! Требуется помощь в поисках
Как сообщается на сайте поискового отряда "Лиза Алерт", в районе Обнинска пропала 19-летняя
15 июня 2018
В Обнинске на Маркса перевернулась машина [+видео]
Сегодня на проспекте Маркса у круга в районе жилого комплекса «Борисоглебский» произошло дорожно-транспортное
15 июня 2018
Поджигатели добрались до детских колясок
В подъезде одной из многоэтажек соседнего с Обнинском города Белоусова случился пожар. Там cгорели четыре
14 июня 2018
На улице Курчатова под колеса автомобиля попала женщина
Несколько минут назад на улице Курчатова, в районе «Малыша», произошло ДТП с участием пешехода: под колеса
13 июня 2018
Под Обнинском в ДТП пострадало несколько человек
Сегодня в полтретьего ночи в соседнем с Обнинском Жуковском районе случилась авария, в которой столкнулись
10 июня 2018
Рядом с Обнинском случилась страшная авария
Вчера вечером на трассе А-108 в Жуковском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель
8 июня 2018
На 116 километре Киевской трассы опять случилась авария
На Киевской трассе, между Обнинском и Малоярославцем произошло ДТП. На 116 километре столкнулись сразу
5 июня 2018
Пожар под Обнинском удалось локализовать
В соседнем с Обнинском городе Жукове случился пожар, которому был присвоен повышенный ранг «1 БИС». В
4 июня 2018
Юный житель наукограда чудом выжил в аварии
Страшное ДТП произошло накануне вечером в Жуковском районе, в котором погиб 12-летний москвич, а его
Архив новостей
Самое оцененное
3 июня 2018
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном
26 мая 2018
Жителей 55-го микрорайона лишили любимой дорожки
В 55-ом микрорайоне Обнинска продолжается строительство новой школы. Только
6 июня 2018
Знай наших!
На общем фото: Екатерина Задохина - слева. Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (режиссер Анна Кузнецова),
Самое читаемое
МЧС
8 июня 2018
На Обнинск обрушится шквалистый ветер
Транспорт
31 мая 2018
Обнинцы возмущены «покатушками» маршрутчиков
Лента новостей
20 июня 2018
Благоустройство
Балабаново мечтают сделать «зеленым» городом
С...
20 июня 2018
Благоустройство
В Обнинске
В...
20 июня 2018
Экология
В Боровском районе недовольны результатами уборки опасной свалки
В...
20 июня 2018
Экология
Администрация Балабанова продвигает раздельный сбор мусора
С...
20 июня 2018
Торговля
Жительницу Обнинска чуть не стошнило в магазине «Дикси»
В...
20 июня 2018
Мероприятия
Белорусы похвастаются деликатесами в Обнинске
Завтра...
20 июня 2018
Спорт
Обнинские фигуристы боятся, что «Олимп» закроет ледовую арену
О...
20 июня 2018
Власть
Обнинские депутаты оказались горячими футбольными болельщиками
На...
20 июня 2018
Торговля
Боровские полицейские взялись за придорожных торговцев
Заместитель...
19 июня 2018
Торговля
Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты
Сотрудники...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Жители поселка Обнинское разделились на два воинствующих лагеря
2
3
Главные стройки Обнинска
3
3
Владислав Шапша: оснований для поднятия цен нет
4
1
Обнинские водители не могут дождаться открытия новой дороги на Ленина
5
1
Чиновники выяснили, где самые дешевые продукты
1
10
Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту
2
10
Близ Обнинска появятся новые заводы и рабочие места
3
9
Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!»
4
9
В Обнинске может появиться новое «Сколково»
5
6
Обнинским пляжникам разрешили купаться
Доска объявлений
События
95
Компьютеры
309
Работа
729
Недвижимость
823
Авто-мото
457
Бытовая техника
366
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2471
Разное
1182
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432