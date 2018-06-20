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Жительницу Обнинска чуть не стошнило в магазине «Дикси»

20 июня 2018
Торговля


Жительницу Обнинска чуть не стошнило в магазине «Дикси»

В редакцию портала обратилась жительница Обнинска Маргарита М., которая прислала фотографии и рассказала такую историю:

- Утром я пошла в магазин «Дикси» на улице Гагарина, купила продукты, подошла к полке с напитками, как увидела таракана! Меня чуть, извините, не стошнило прямо там! Я была в таком шоке, передать невозможно! Позвала сотрудников, показала им насекомое, так они так спокойно отреагировали, словно таракан – нормальное явление! – возмущенно говорит девушка. – Я положила обратно все, что купила на полки и поспешила выйти из магазина. В жизни сюда больше не приду!

Надо сказать, что руководству магазина стоит тщательнее следить за состоянием помещений, ведь именно здесь работает кухня, где можно купить уже готовую еду и выпечку, а наличие тараканов никак нельзя назвать хорошим показателем.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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