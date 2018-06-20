Обнинск
Новости
Обнинский полигон готов отчитаться перед горожанами

20 июня 2018
Экология


Обнинский полигон готов отчитаться перед горожанами

В городе не смолкают споры относительно того, возят или нет на Тимашевскую свалку чужие отходы? Очередное обращение по этой теме на днях поступило от читателей в нашу группу «ВКонтакте».

- Живем в «Экодолье» и постоянно наблюдаем огромное количество грузовиков с мусором, едут они не из Обнинска, а с Киевской трассы, со стороны Москвы, - рассказывает Андрей П.

За комментариями журналисты портала Obninsk.Name обратились к директору МП «Полигон» Дмитрию КОЗАКОВУ. Он еще раз заверил, что на свалку привозят отходы только из Боровского района и Обнинска.

- У нас установлены видеокамеры, которые фиксируют всех въезжающих и выезжающих. Поэтому, если у людей есть вопросы, они могут обратиться в администрацию, им выдадут разрешение, и я готов передать все эти записи, чтобы жители могли сами их просмотреть и проверить, какие машины здесь находятся, - резюмировал Дмитрий Юрьевич.

Однако Казаков не исключил, что замеченные машины действительно могут везти сюда твердо-бытовые отходы из соседних регионов. Только делается это нелегально и, как правило, такой мусор выбрасывается в ближайший овраг.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
513 просмотров

Последние новости из рубрики «Экология» и по тэгам #ТБО, #мусор, #полигон:


20 июня 2018

Администрация Балабанова продвигает раздельный сбор мусора
С начала года администрация Балабанова пытается увлечь жителей города новым принципом подхода к утилизации...
20 июня 2018

В Боровском районе недовольны результатами уборки опасной свалки
В деревне Куприно наконец-то ликвидировали свалку на территории подпольного цеха по производству алкогольной...
19 июня 2018

В Боровском районе боятся регионального оператора
В начале 2019 года в Калужской области начнёт работать единый оператор, который будет вывозить ТБО из...
18 июня 2018

Боровскому району «подкинули» чужие свалки
В Боровском районе продолжается борьба со стихийными свалками. Как отметил зам главы администрации Алексей...
16 июня 2018

А купаться - в ванне!
Вот и установилась в Обнинске благоприятная погода. И сразу же на берегах городских водоемов появились...
15 июня 2018

Обнинцам стоит опасаться укусов клещей
В этом году от кровососущих паразитов в Обнинске пострадало уже сто сорок человек, и это только те горожане,...
13 июня 2018

Боровские чиновники сами напишут в общенародный фронт
Работа по ликвидации стихийных свалок, которую подбросили Боровскому району активисты Общенародного фронта,...
8 июня 2018

Жителей Обнинска избавляют от борщевика
За последнюю неделю в Обнинске активно проводился покос травы. Городское МПКХ привело в надлежащий вид...
5 июня 2018

Обнинские водоемы опять разочаровали эпидемиологов
На этой неделе эпидемиологи вновь проинформировали, что качество воды в обнинских водоемах оставляет...
2 июня 2018

Мусорную проблему усугубляют частники
Не первый год в Балабанове пытаются навести порядок в части вывоза ТБО. В прошлом году для улучшения...

 Архив новостей
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432