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Администрация Балабанова продвигает раздельный сбор мусора

20 июня 2018
Экология


Администрация Балабанова продвигает раздельный сбор мусора

С начала года администрация Балабанова пытается увлечь жителей города новым принципом подхода к утилизации ТБО.

В частности, здесь мечтают о современных контейнерных площадках, на которых установлены емкости для раздельного сбора мусора.

В настоящее время к реализации этой задумки подключились только два новых микрорайона города – «Белорусский квартал» и «Балабаново-сити». Однако руководителей муниципалитета не покидает надежда, что и старые дворы откликнутся с интересом.

Жители домов на ул. Лесной, 16 и Гагарина, 8, где вчера начались работы по программе «Формирование комфортной городской среды», попросили главу администрации Вячеслава ПАРФЕНОВА привести в порядок площадку для сбора ТБО. Градоначальник пообещал, но в ответ попросил проработать с жителями вопрос раздельного сбора мусора.

Старшие домов поступившим предложением вдохновились, однако предположили, что подпортить его реализацию могут соседи из частного сектора, которые приносят в эти контейнеры не только бытовые отходы, но и ветки с огорода и даже мебель.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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