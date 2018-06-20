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20 июня 2018
Экология
В Боровском районе недовольны результатами уборки опасной свалки
Как уже сообщалось ранее, после того, как полиция «накрыла» данную точку, здесь остались лежать горы с подозрительным содержимым - химические препараты, реактивы и т.д. Поэтому когда был разобран забор и все это оказалось в открытом доступе, жители забили тревогу.
По словам главы администрации СП Совьяки Николая ГАЛЕНКОВА, расположенная в непосредственной близости к деревни особая экономическая зона «Калуга» нанимала для уборки подрядчика. Однако даже после завершения работ к Николаю Константиновичу не перестают поступать жалобы от местных жителей.
Дело в том, что очищен только участок возле здания бывшего овощехранилища, а внутри него весь мусор по-прежнему никуда не делся, поскольку наводить на объекте порядок должен сам собственник. В настоящий момент ему выдано предписание устранить нарушение, но скоро ли это произойдет, сказать пока никто не готов.
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