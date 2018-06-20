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Балабаново мечтают сделать «зеленым» городом

20 июня 2018
Благоустройство


Балабаново мечтают сделать «зеленым» городом

С начала весны в Балабанове ведут активную работу по озеленению муниципалитета.

За минувшее время здесь уже высажены деревья и кустарники в разных микрорайонах, чему поспособствовали субботники, организованные администрацией города с привлечением к этой работе местных предприятий.

В частности появились аллеи вдоль нового тротуара, ведущего к школе № 1 на ул. Энергетиков, и за торговым центом «Сказис» на ул. 50 лет Октября, а также произведена посадка кустарников в сквере Молодоженов на ул. 1 Мая.

Однако в белом доме строят более глобальные планы, выражающиеся в кардинальном изменении подхода к вопросу озеленения.

- Мы давно говорим о том, чтобы посадить на улицах города деревья одного вида. Например, на ул. Лесной – березы, на ул. 1Мая – липы, на ул. Энергетиков – клены. Это придаст им свою неповторимость, а также поможет проще решать вопросы по замене старых насаждений на новые, - поделился мыслями глава города Сергей СУДАКОВ.

Однако, учитывая дороговизну этой идеи, осуществление которой должно проходить совместно с работами по спилу имеющихся деревьев, пока неизвестно, когда город решится приступить к ее реализации.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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