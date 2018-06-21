Проект обнинской активистки признали лучшим на областном конкурсе

На днях в Областном молодежном центре подвели итоги конкурса специалистов со всей Калужской области.Мероприятие проходило в два этапа - заочный, где участники должны были рассказать о своем проекте, и очный. По итогам образовалась тройка лидеров, куда попала и жительница Обнинска Алена МЕШКОВА, работающая в ОМЦ.Проект представительницы первого наукограда «Использование SMM в рамках развития добровольческой деятельности в городе Обнинске» был признан лучшим.- Дело в том, что в Обнинске есть очень много волонтерских групп, и их надо организовать в кратчайшие сроки, чтобы проводить мероприятия, - рассказывает финалистка о том, как появилась идея.По словам Мешковой, в ОМЦ решили воспользоваться для этого возможностью социальных сетей. Из всех выбрали самую многочисленную – «Вконтакте».«Обкатать» это на практике специалисты Обнинского молодежного центра смогли, организовав Городской молодежный слет, где по такому принципу работают уже второй год подряд.- Конечно, ехали за победой, было очень приятно, что проект высоко оценили, - не скрывает эмоций Алена. - Понятно, что это только старт волонтерской деятельности в Обнинске, и мы надеемся, что он будет успешным.