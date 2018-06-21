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21 июня 2018
ЖКХ
В Балабанове ушел «голодный» начальник водоканала
С начала года Балабаново захлестнула волна аварийных отключений подачи холодной воды, которая отразилась и на теплоснабжении города в отопительный сезон.
Решить эту проблему местная администрация пытается совместно с руководством ГП «Калугаоблводоканал». В настоящее время составлен план работ, благодаря которым ресурсоснабжающая организация надеется исправить ситуацию.
Но, несмотря на плачевное состояние сетей и оборудования, в Балабанове главной проблемой считали отсутствие взаимодействия с начальником местного отделения госпредприятия Владимиром ПАВЛОВЫМ. Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ неоднократно заявлял, что во время аварийных ситуаций с местным «водяным» невозможно связаться. Кроме того Владимир Анатольевич систематически пропускал понедельничные планерки руководителей города по той причине, что время совещания совпадало с его обеденным перерывом.
Однако, как стало известно, на днях Владимир Павлов ушел с должности, написав заявление «по собственному желанию». Нового руководителя балабановского участка ГП «Калугаоблводоканал» обещали представить в следующий понедельник, искренне надеясь, что он составит свой график питания так, чтобы его обеденный перерыв не совпадал с важным городским совещанием.
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