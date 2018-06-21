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Вячеслав Парфенов решил «заработать» на застройщике

21 июня 2018
Строительство


Вячеслав Парфенов решил «заработать» на застройщике

В Балабанове идет строительство нового микрорайона на ул. Энергетиков.

На неделе Градостроительный совет города ознакомился с планами по реализации второй и третьей очереди данного проекта. В процессе презентации компания-застройщик озвучила, что фасад многоэтажных построек будет выполнен в керамограните.

Внешний вид нового микрорайона понравился членам совета и главе администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ, который тут же решил «заработать», предложив использовать для отделки зданий продукцию балабановского предприятия «Керамика будущего».

- Я никого не лоббирую, но это наше предприятие и, думаю, ему было бы интересно принять участие в вашем проекте. А городу – получить дополнительные налоги, - заявил градоначальник.

Заинтересовало ли вторую сторону диалога предложение Вячеслава Парфенова по наполнению городского бюджета, будет известно, как только начнется облицовка первого дома, который уже близится к завершению строительства. Тем не менее, его слова были услышаны, и застройщики обещали подумать над этой идеей.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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