Программа Дня мирного атома

Программа праздничных мероприятий, посвящённых празднованию в городе Обнинске Дня мирного использования ядерной энергии.

Городская детская площадка, пр. Маркса.

26 июня, 17:00 Подведение итогов конкурса «Портфель пятерок», награждение победителей.

26 июня, 18:00 Городской праздник, посвященный Дню мирного использования ядерной энергии.

Музей истории города Обнинска, пр.Ленина, д.126.

с 20 июня по 29 июля Выставка картин Д.И. Блохинцева, руководителя создания 1-ой в мире АЭС.

26 июня, 17:00 Благотворительная экскурсия «Город Обнинск – Первый Наукоград России».

27 июня, 14:00 Расширенное заседание Методического совета Музея мировой атомной энергетики с приглашением экспертов из Москвы, Калуги и Обнинска (Политехнический музей, НИЦ КИ, ЯО России, Правительство Калужской области, Калужского регионального и городского актива РОЗ, научной общественности, Обнинского отделения ЯО России, депутатов Горсобрания, ветеранов и молодёжи города, др. участники).

27 июня, 18:00 Лекция «Курчатов и Обнинск». Вход свободный.

Государственный Научный центр Российской Федерации – Физико - Энергетический институт Имени А. И. Лейпунского

22 июня Пресс-тур для журналистов федеральных СМИ.

26 июня, 09:00 – 15:00 Экскурсии для жителей города. По предварительным заявкам.

26 июня, 15:00 Заседание Научно-технического совета АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», посвящённое пуску Первой атомной электростанции.

Техническая академия Росатома, ул. Курчатова, 21.

25 июня, 11:00 Круглый стол по вопросам подготовка и переподготовки кадров для внедрения инновационных технологий, ядерных и других высокотехнологичных инновационных проектов, а также создания соответствующих образовательных программ и ресурсов.

Дом ученых, пр.Ленина, д.129.

25 июня, 15:00 Круглый стол по вопросам создания Калужского инновационного научно-технологического центра в городе Обнинске с приглашением местного бизнес-сообщества. Пресс-конференция.

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Точка кипения, Студенческий городок, д.1.

26 июня, 11:00 Стратегическая сессия «Создание цифровой долины в Обнинске».

26 июня, 14:00 Атомная игра «Что? Где? Когда?».

27, 28 июня, 9:30 Стратегическая сессия по вопросам создания инновационных научно - технологических центров.

Санаторий-профилакторий Физико-энергетического института, Пионерский проезд, д.23.

26 июня, 11:00 Семинар Союза Ветеранов «Ядерная энергетика: состояние, проблемы, перспективы». Круглый стол: «Ядерные технологии и сохранение экологии (климата) нашей планеты».

Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии, Киевское шоссе, 109-й км.

26 июня, 13:00 – 15:00 Экскурсия для школьников (музей, гамма-облучательная установка, научные лаборатории).

Городская библиотека № 5, пр.Маркса, д.49

26 июня, 14:00 "Атом – миру" - тематический час.

Городской парк, пр.Ленина.

30 июня, 17:00 Праздничный концерт «Берега».