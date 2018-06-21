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Обнинские выпускники-медалисты встретились с губернатором

21 июня 2018
Образование


Обнинские выпускники-медалисты встретились с губернатором

В этом учебном году 31 выпускник Обнинска окончил школу с золотой медалью.

Сегодня свои заслуженные награды они получили лично из рук главы Калужского региона Анатолия АРТАМОНОВА.

Отметим, что губернатор вручает золотые медали далеко не всем, кто их заслужил. Об этом нашему новостному порталу рассказала начальник обнинского Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА:

- Специальной рабочей группой, созданной при Министерстве образования Калужской области, был разработан рейтинг среди медалистов. Поехать на встречу с губернатором должны были только лучшие из лучших. А именно, школьники, которые помимо медалей имеют другие заслуги. Сюда, например, относятся достижения в Олимпиадах или активное участие в волонтерской деятельности, - прокомментировала главный педагог наукограда.

Примечательно, но на этот раз на встречу с главой региона были делегированы все обнинские обладатели золотых медалей.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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