|
21 июня 2018
ЖКХ
Обнинцы смогут благоустраивать дворы за свой счет
На следующем заседании обнинского городского Собрания, депутатами будет рассмотрено принятие положения о добровольном самообложении граждан.
Проект этого документа был единогласно одобрен народными избранниками на прошедшем вчера законодательном комитете.
Суть проста – горожане теперь смогут собирать деньги для решения вопросов местного значения, полагаясь исключительно на свои собственные силы. Жители двора или, скажем, района могут организовать референдум, на котором обозначат цель сбора средств, а также размер и порядок выплат.
Коснется эта возможность благоустройства и социальной сферы, так что если горожанам не терпится обустроить себе, скажем, спортивную площадку, то можно вместе с соседями скинуться на её возведение.
Задумка неплоха, но даже среди парламентариев нет четкого понимания, как все это будет работать, поскольку большая часть нюансов для каждого случая будет обсуждаться непосредственно на референдумах.
С другой стороны, не меньшую важность имеет вопрос контроля над денежными средствами.
- Где эти деньги будут храниться, на что тратиться? Каким-то образом должен осуществляться контроль, не будут же людям предлагать просто отправить средства на непонятный счет, - поинтересовался депутат Константин ПАХОМЕНКО.
Успокоил Константина Валентиновича председатель КСП Геннадий АРТЕМЬЕВ, отметивший, что его ведомство будет следить и за этой статьёй расходов.
- Да, это внебюджетные деньги, но собираться и отражаться они будут на бюджетном счете и будут также прозрачны, как и все остальные поступления, - отметил Геннадий Юрьевич.
334 просмотра
Последние новости из рубрики «ЖКХ»:
20 июня 2018
Жители Обнинска выступают против повышения тарифов ЖКХ
Горячие споры разгорелись на вчерашнем комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания. Как выяснилось, на имя
21 июня 2018
В Балабанове ушел «голодный» начальник водоканала
С начала года Балабаново захлестнула волна аварийных отключений подачи холодной воды, которая отразилась
18 июня 2018
Владислав Шапша: оснований для поднятия цен нет
Недавно законодательным собранием региона был принят закон, согласно которому уборка придомовых территорий
19 июня 2018
В Боровском районе боятся регионального оператора
В начале 2019 года в Калужской области начнёт работать единый оператор, который будет вывозить ТБО из
19 июня 2018
В Обнинске устраняют порывы на теплосетях
Полным ходом ведется подготовка к отопительному сезону. Как проинформировала начальник управления городского
14 июня 2018
В мэрии надеются, что новый закон не взвинтит плату за «коммуналку»
Сегодня депутаты Заксобрания Калужской области примут ряд нормативных документов. В том числе, они рассмотрят
14 июня 2018
Обнинская МУК начала готовить дома к зиме
Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» начала подготовку к отопительному сезону. Как
11 июня 2018
В обнинских домах пропадают пожарные рукава
Информация о том, что в нескольких домах Обнинска массово пропали пожарные рукава, появилась в паблике
9 июня 2018
Обнинскую МУК замучили должники
Обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» подвела итоги своей работы за пять месяцев текущего
7 июня 2018
В Обнинске креативные жители раскрасили подъезд
На данный момент в некоторых домах по улице Гагарина проходят работы по благоустройству. Коммунальщики
Архив новостей
Самое оцененное
3 июня 2018
Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном
26 мая 2018
Жителей 55-го микрорайона лишили любимой дорожки
В 55-ом микрорайоне Обнинска продолжается строительство новой школы. Только
6 июня 2018
Знай наших!
На общем фото: Екатерина Задохина - слева. Короткометражный фильм «Шесть два восемь» (режиссер Анна Кузнецова),
Самое читаемое
Происшествия
10 июня 2018
Рядом с Обнинском случилась страшная авария
Транспорт
5 июня 2018
Маршрутка под номером три будет ездить по-новому
Лента новостей
21 июня 2018
Спорт
Обнинские пловцы уверенно идут к победе
На...
21 июня 2018
Силовики
В Обнинске готовы к нестандартным формам в борьбе с наркоманией
Проблема...
21 июня 2018
Программа Дня
Программа...
21 июня 2018
Транспорт
В Малоярославецкой районной администрации советуют людям терпеть
Жители...
21 июня 2018
Образование
Четыре обнинских школьника сдали ЕГЭ по русскому с наивысшим баллом
Управление...
21 июня 2018
Строительство
Вячеслав Парфенов решил «заработать» на застройщике
В...
20 июня 2018
Благоустройство
Балабаново мечтают сделать «зеленым» городом
С...
20 июня 2018
Благоустройство
В Обнинске
В...
20 июня 2018
Экология
В Боровском районе недовольны результатами уборки опасной свалки
В...
20 июня 2018
Экология
Администрация Балабанова продвигает раздельный сбор мусора
С...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
2
Страсти по земле
2
2
Обнинские водители не могут дождаться открытия новой дороги на Ленина
3
1
Обнинцы смогут благоустраивать дворы за свой счет
4
1
Обнинский полигон готов отчитаться перед горожанами
5
1
Боровские полицейские взялись за придорожных торговцев
1
10
Дождались! В КБ №8 готовятся к капитальному ремонту
2
10
Близ Обнинска появятся новые заводы и рабочие места
3
9
Медики КБ №8 о зарплатах: «Кто-то должен остановить это вранье!»
4
9
В Обнинске может появиться новое «Сколково»
5
6
Обнинским пляжникам разрешили купаться
Доска объявлений
События
95
Компьютеры
309
Работа
729
Недвижимость
823
Авто-мото
457
Бытовая техника
366
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2471
Разное
1182
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432