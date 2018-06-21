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Обнинские пловцы уверенно идут к победе

21 июня 2018
Спорт


Обнинские пловцы уверенно идут к победе

На этой неделе во Дворце спорта «Олимп» проходит детский турнир по плаванию «Arena».

Соревнования стартовали 20 июня, и по результатам первого дня наукоградовская команда лидирует. Обнинские пловцы завоевали по две золотых и бронзовых медали и четыре «серебра». Обгоняют мальчишек представительницы прекрасного пола. У девочек шесть золотых, одна серебряная и две бронзовых награды.

По словам директора ДЮСШ «Олимп» Станислава ЛОПУХОВА, такой результат нашей команды не случаен, для обнинских пловцов эти соревнования являются финальными в учебном году, поэтому они готовятся к ним с особой отдачей. К тому же, ребята знают, что бороться предстоит с сильными соперниками из клубов Москвы и Подмосковья.

- Мы всегда за наших сильно болеем, поэтому они и выигрывают,- пошутил Станислав Юрьевич.

Турнир «Arena» завершится в пятницу 22 июня. Руководство спорткомплекса надеется, что обнинской команде пловцов удастся сохранить лидерство и занять первое место в соревнованиях.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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