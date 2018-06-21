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21 июня 2018
Спорт
Обнинские пловцы уверенно идут к победе
Соревнования стартовали 20 июня, и по результатам первого дня наукоградовская команда лидирует. Обнинские пловцы завоевали по две золотых и бронзовых медали и четыре «серебра». Обгоняют мальчишек представительницы прекрасного пола. У девочек шесть золотых, одна серебряная и две бронзовых награды.
По словам директора ДЮСШ «Олимп» Станислава ЛОПУХОВА, такой результат нашей команды не случаен, для обнинских пловцов эти соревнования являются финальными в учебном году, поэтому они готовятся к ним с особой отдачей. К тому же, ребята знают, что бороться предстоит с сильными соперниками из клубов Москвы и Подмосковья.
- Мы всегда за наших сильно болеем, поэтому они и выигрывают,- пошутил Станислав Юрьевич.
Турнир «Arena» завершится в пятницу 22 июня. Руководство спорткомплекса надеется, что обнинской команде пловцов удастся сохранить лидерство и занять первое место в соревнованиях.
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