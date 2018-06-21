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21 июня 2018
Власть
Анатолий Артамонов пообщается с обнинскими волонтерами
Завтра обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ посетит губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, которого будет сопровождать генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана ЧУПШЕВА.
Светлана Витальевна совершает рабочую поездку по региону, в ходе которой осматривает инновационные площадки и производства, а также общается с представителями бизнеса и образовательных учреждений.
В ИАТЭ высокие гости посетят фармацевтический обучающий центр, где проходят подготовку специалисты для активно развивающегося в области кластера, а также примут участие в совещании по результатам работы волонтерского движения в прошлом году и обсудят дальнейшие перспективы.
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