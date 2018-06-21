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Обнинские спасатели не дали погибнуть бездомному псу

21 июня 2018
МЧС


Обнинские спасатели не дали погибнуть бездомному псу

На этой неделе обнинские спасатели вытащили из канализационного колодца бездомную собачку.

Как они сами рассказали, на пульт диспетчера службы 112 позвонили случайные прохожие. Они сообщили, что в районе сотового здания завода «Сигнал», неподалеку от нового кладбища, открыт люк и оттуда доносится жалобный вой пса. Сотрудники МЧС выехали на место незамедлительно.

Несчастное животное они вытащили, а вот покормить не успели. Собака моментально унеслась с опасного места. Только ее и видели.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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