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Кинологи отметили свой профессиональный праздник

21 июня 2018
Силовики


Кинологи отметили свой профессиональный праздник

Сегодня, 21 июня полицейские кинологи отмечают свой профессиональный праздник.

В ОМВД России по городу Обнинску работают три полицейских кинолога: прапорщик полиции Артем НОВИКОВ, старший сержант полиции Ася СЕДНЕВА и сержант полиции Сергей САХАРОВ.

Их четвероногие помощники - немецкие овчарки. 4-летняя Кира, Ральф и Макс, которым уже по 8 лет.

Самый большой опыт работы среди обнинских кинологов у Сергея Сахарова. С собакой Максом Сергей стал заниматься с первого месяца. Вместе с питомцем они находились в командировке в Северо-Кавказском регионе, где несли службу по охране общественного порядка, досмотре автотранспорта.

Применение служебной собаки на месте преступления позволяет сразу же обнаружить следы преступления и найти похищенное имущество, установить место нахождения предполагаемого преступника.

Каждому питомцу уделяется пристальное внимание. Для того, чтобы использование собак в служебной деятельности было эффективным и результативным, с ними не только необходимо постоянно заниматься, но и знать особенности дрессировки, чувствовать настроение животного. Это возможно только если по-настоящему любить его, стать ему другом. Так считает каждый, кто выбрал для себя профессию кинолога.

Руководство и личный состав ОМВД России по городу Обнинску искренне поздравляет сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником и желает дальнейших успехов в нелегкой борьбе с преступностью.



 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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