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21 июня 2018
Силовики
Кинологи отметили свой профессиональный праздник
В ОМВД России по городу Обнинску работают три полицейских кинолога: прапорщик полиции Артем НОВИКОВ, старший сержант полиции Ася СЕДНЕВА и сержант полиции Сергей САХАРОВ.
Их четвероногие помощники - немецкие овчарки. 4-летняя Кира, Ральф и Макс, которым уже по 8 лет.
Самый большой опыт работы среди обнинских кинологов у Сергея Сахарова. С собакой Максом Сергей стал заниматься с первого месяца. Вместе с питомцем они находились в командировке в Северо-Кавказском регионе, где несли службу по охране общественного порядка, досмотре автотранспорта.
Применение служебной собаки на месте преступления позволяет сразу же обнаружить следы преступления и найти похищенное имущество, установить место нахождения предполагаемого преступника.
Руководство и личный состав ОМВД России по городу Обнинску искренне поздравляет сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником и желает дальнейших успехов в нелегкой борьбе с преступностью.
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