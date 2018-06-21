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На День города для обнинцев споют Дан БАЛАН, группы «IOWA» и «ВИА Гра»

21 июня 2018
Мероприятия


На День города для обнинцев споют Дан БАЛАН, группы «IOWA» и «ВИА Гра»

До самого главного праздника первого наукограда – Дня города, осталось чуть более месяца.



В этом году Обнинск отметит свой день рождения 28 июля.

По традиции в роли главного спонсора вечерней развлекательной программы выступает компания «Обнинскоргсинтез», которая из года в год дарит жителям наукограда незабываемые праздничные шоу.

На этот раз на главной сцене у ТРК «Плаза» выступят звезды эстрады, чьи песни не раз становились лидерами отечественного хит-парада. Для жителей и гостей города в этот день споют Дан БАЛАН, а также группы «IOWA» и «ВИА Гра».

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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