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21 июня 2018
Образование
Обнинским выпускникам вручили 31 золотую медаль
Сегодня в Калуге состоялась традиционная торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ области.
В этом году она прошла под девизом: «Твое время – время успеха!».
Золотые медали юношам и девушкам вручили губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ и региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ. На церемонии также присутствовали Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН, депутаты, представители муниципалитетов и общественных организаций, педагоги и родители.
В этом году золотых медалей удостоились 504 выпускника. Наибольшее число их обладателей в Калуге (186 человек), Обнинске (31), а также в Дзержинском (34), Кировском (33), Боровском (32) и Малоярославецком (29) районах. В прошлом году их было меньше – 484.
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