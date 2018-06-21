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Обнинским выпускникам вручили 31 золотую медаль

21 июня 2018
Образование


Обнинским выпускникам вручили 31 золотую медаль

Сегодня в Калуге состоялась традиционная торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ области.

В этом году она прошла под девизом: «Твое время – время успеха!».

Золотые медали юношам и девушкам вручили губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ и региональный министр образования и науки Александр АНИКЕЕВ. На церемонии также присутствовали Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр САВИН, депутаты, представители муниципалитетов и общественных организаций, педагоги и родители.

В этом году золотых медалей удостоились 504 выпускника. Наибольшее число их обладателей в Калуге (186 человек), Обнинске (31), а также в Дзержинском (34), Кировском (33), Боровском (32) и Малоярославецком (29) районах. В прошлом году их было меньше – 484.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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