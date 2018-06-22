Обнинск
Новости
В Балабанове открылся МФЦ

22 июня 2018
Власть


В Балабанове открылся МФЦ

В отличие от уже имеющегося в Балабанове центра на ул. Дзержинской, добираться до нового МФЦ местным жителям будет гораздо удобнее, поскольку он находится в одном из самых доступных мест города.

Открытия МФЦ на Боровской, 1 здесь ждали уже давно, поэтому на столь знаменательное событие собрались не только представители местной и районной администрации, но и директор МФЦ Калужской области Юрий ДЕМКИН, а также министр экономического развития нашего региона Илья ВЕСЕЛОВ, для которого Боровский район, как мы помним, совсем не чужой.

– Основная задача команды, которая здесь работает – быть профессиональными, вежливыми, квалифицированными, терпеливыми и максимально отвечать на запросы жителей, – подчеркнул Илья Борисович.

При этом он призвал активнее пользоваться порталом Госуслуг, чтобы постепенно все эти процедуры переходили в цифровую форму, что позволит оформлять документы, не выходя из дома.


 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
172 просмотра

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #мфц, #открытие, #балабаново:


21 июня 2018

Анатолий Артамонов пообщается с обнинскими волонтерами
Завтра обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ посетит губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, которого будет...
21 июня 2018

Вячеслав Парфенов решил «заработать» на застройщике
В Балабанове идет строительство нового микрорайона на ул. Энергетиков. На неделе Градостроительный совет...
21 июня 2018

В Балабанове ушел «голодный» начальник водоканала
С начала года Балабаново захлестнула волна аварийных отключений подачи холодной воды, которая отразилась...
20 июня 2018

Обнинские депутаты оказались горячими футбольными болельщиками
На вчерашнем комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН...
20 июня 2018

Администрация Балабанова продвигает раздельный сбор мусора
С начала года администрация Балабанова пытается увлечь жителей города новым принципом подхода к утилизации...
20 июня 2018

Балабаново мечтают сделать «зеленым» городом
С начала весны в Балабанове ведут активную работу по озеленению муниципалитета. За минувшее время здесь...
19 июня 2018

В Балабанове началась вторая волна «Комфортной среды»
В прошлом году Балабаново впервые принял участие в федеральном проекте "Формирование комфортной...
9 июня 2018

Сегодня стартовал городской молодежный слет
Буквально несколько часов назад на поляне близ деревни Черная грязь прошла церемония открытия обнинского...
7 июня 2018

Владислав Шапша не боится участвовать в эксперименте
Известный столичный блогер Илья ВАРЛАМОВ на своем сайте анонсировал запуск нового проекта «Прогулка с...
7 июня 2018

Боровский район решился доверить свое имущество Балабанову
Ко Дню города, который Балабаново отметит 12 июня, местная администрация намерена подготовить для своих...

 Архив новостей
Лента новостей
Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432