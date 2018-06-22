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22 июня 2018
Власть
В Балабанове открылся МФЦ
Открытия МФЦ на Боровской, 1 здесь ждали уже давно, поэтому на столь знаменательное событие собрались не только представители местной и районной администрации, но и директор МФЦ Калужской области Юрий ДЕМКИН, а также министр экономического развития нашего региона Илья ВЕСЕЛОВ, для которого Боровский район, как мы помним, совсем не чужой.
– Основная задача команды, которая здесь работает – быть профессиональными, вежливыми, квалифицированными, терпеливыми и максимально отвечать на запросы жителей, – подчеркнул Илья Борисович.
При этом он призвал активнее пользоваться порталом Госуслуг, чтобы постепенно все эти процедуры переходили в цифровую форму, что позволит оформлять документы, не выходя из дома.
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