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22 июня 2018
Строительство
Владислав Шапша расскажет дольщикам «Зеленого острова» о ходе строительства
Ее возглавила депутат обнинского Горсобрания Светлана ЛУКЬЯНЕНКО. Вчера прошло совещание этой организации, в котором принял участие и сити-менеджер Обнинска Владислав ШАПША.
В нашем городе есть два проблемных объекта - дома в «Заовражье», которые не достроила печально известная компания «СУ-155», и дом в микрорайоне «Зеленый остров». Если история с первым комплексом подходит к счастливому финалу, то на втором после смены инвестора возникли новые сложности.
- Достаточно долго длились судебные препирательства, были истцы, из-за которых дело затягивалось, но все инстанции пройдены, и несмотря на то, что окончательно судебное решение не принято, все равно работы велись. И сегодня на нулевой уровень строители вышли, скоро уже начнут делать первый этаж, - рассказал порталу Obninsk.Name Владислав Валерьевич.
При решении таких сложных вопросов, по мнению главы обнинской администрации Владислава ШАПШИ, не стоит забывать об информировании тех, кто ожидает этого жилья. Поэтому он намерен встретиться с дольщиками «Зеленого острова» в июле и рассказать, как идет стройка. Такие беседы мэр проводит регулярно, однако четкого графика у него нет. В первую очередь потому, что администрация города и дольщики находятся в постоянном контакте.
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