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Обнинская прокуратура добилась порядка от ТСЖ

22 июня 2018
Силовики


Обнинская прокуратура добилась порядка от ТСЖ

Прокуратурой Обнинска выявлены нарушения закона при эксплуатации общего имущества одного из многоквартирных домов города.

Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, надзорным органом наукограда была проведена проверка ТСЖ на предмет соблюдения им жилищного законодательства. И выяснилось, что эксплуатация многоквартирного дома осуществлялась в отсутствие заключенного договора на обслуживание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений.

Между тем, наличие такого договора является обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При этом обследование данных систем не проводилось с момента ввода дома в эксплуатацию в 2015 году.

В итоге прокуратура города внесла председателю ТСЖ представление об устранении нарушений закона, и данные требования были полностью удовлетворены.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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