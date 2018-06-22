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22 июня 2018
Мероприятия
Талантливые обнинцы выступили на открытой сцене
Суть мероприятия проста – каждый желающий может записаться по телефону 8 (910) 862-90-50 и выступить перед случайными прохожими с любым подготовленным номером.
Как показал первый день, в Обнинске живет множество талантливых людей, занимающихся музыкой, танцами, вокалом. Многие молодые люди выступали со стихотворениями классиков, при этом находя поддержку со стороны собравшихся жителей.
- Мы очень довольны тем, как прошло мероприятие. Очень порадовало, что в городе есть столько людей, которые хотят выступать и радовать своим творчеством окружающих, - поделилась директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА, выступившая в качестве организатора «Открытого микрофона».
В целом же, проба пера пришлась по вкусу как артистам, так и зрителям, и уже сейчас многие спешат записаться на следующие выступления.
Напоминаем, что проходить самобытные концерты будут в течение всего лета, по четвергам и воскресеньям с 18:00 до 20:00.
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