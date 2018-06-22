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Менять лифты в наукограде будет «Руслифт-Обнинск»

22 июня 2018
ЖКХ


Менять лифты в наукограде будет «Руслифт-Обнинск»

Несмотря на то, что конкурс по замене подъемников в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов выиграла столичная компания, субподрядчиком, как и предполагалось, выступит хорошо известное горожанам предприятие «Руслифт-Обнинск».

Об этом журналистам портала Obninsk.Name рассказал директор компании Роман АНЦИФЕРОВ.

- Уже на следующей неделе нами будут получены 38 комплектов лифтового оборудования, - пояснил Роман Георгиевич.

Остальные подъемники поступят в город ориентировочно в конце июля. Всего же этим летом в первом наукограде заменят 161 лифт. В этом году работа идет по новым правилам, и первым делом был разработан проект.

- Виды работ немного отличаются от тех, которые были в прошлые годы. Проектным решением предусмотрено расширение проемов в большинстве домов. Соответственно будет выполняться большой объем строительных работ. Без пыли здесь не обойтись, поэтому жителей заранее просим набраться терпения, - говорит Роман Анциферов.

Естественно, это отразится и на сроках замены подъемников: если в прошлые годы подрядчики укладывались в пять недель, то теперь они планируют тратить на замену лифта порядка двух месяцев.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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