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22 июня 2018
Культура
Обнинцев пригласили послушать скрипача-виртуоза
Вчера стартовал инициированный мэром наукограда Владиславом ШАПШОЙ проект «Открытый микрофон».
Отметим, что старт был довольно успешным и уже сегодня есть желающие принять участие в следующем мероприятии.
Директор городского парка Жанна ДАВЫДОВА рассказала, что в следующее воскресенье к талантливым обнинцам присоединится скрипач-виртуоз Анар ЮСИФОФ. К слову, Анар довольно часто выступает на творческих площадках наукограда. Так, недавно он играл у фонтана, а первого июля сыграет на площадке у Плазы.
- Приходите, будет очень интересно! – сказала Жанна Владимировна.
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