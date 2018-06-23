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23 июня 2018
МЧС
В Обнинске стало меньше пожаров
Сотрудники пожарной охраны города Обнинска подвели итоги своей трудовой деятельности за истекший период текущего года.
И, как показывает статистика, профилактическая работа с населением дает свои положительные результаты.
По информации начальника 8 отряда ФПС по Калужской области Ивана ДЬЯЧЕНКО, в прошлом году за пять месяцев произошло 23 пожара, а в этом за аналогичный период – 13. Позитивная динамика налицо.
При этом число пострадавших на пожарах что в 2018, что в 2017 году остается прежним – два человека. Погибших в этом году тоже двое. В прошлом же году погиб один человек.
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