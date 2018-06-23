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Обнинскую МУК одолели должники

23 июня 2018
ЖКХ


Обнинскую МУК одолели должники

На этой неделе судебные приставы города Обнинска провели рейд по квартирам должников за жилищно-коммунальные услуги.

По информации начальника данного ведомства в наукограде Вадима ТИМОФЕЕВА, мероприятие прошло результативно.

В течение двух-трех последующих дней приставами было закрыто целых семь делопроизводств. Неплательщики погасили долги на сумму 259 тысяч рублей. При этом Вадим Дмитриевич отметил, что больше всего от таких нерадивых жильцов страдает муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ», так как в ее управление переданы все самые проблемные жилые здания. В том числе и 24 бывших общежития города.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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