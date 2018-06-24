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24 июня 2018
Силовики
Обнинским должникам испортили отпуска
Период летних отпусков в Обнинске начался с большого огорчения для должников, исполнительные производства которых были переданы судебным приставам.
Как сообщил начальник этого ведомства в наукограде Вадим ТИМОФЕЕВ, в настоящее время выезд за границу ограничен 1085 жителям города, задолжавшим различным структурам и физическим лицам 291 миллион рублей. Из общего числа этих граждан 177 человек составляют алиментщики.
Но если бы не усиленная работа приставов, то таких нарушителей было бы еще больше. За два последних месяца свои долги в Обнинске оплатили 120 человек. С них ограничения на выезд за рубеж были тут же сняты.
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