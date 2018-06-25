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Сергей Воронежский поговорит с обнинцами по душам

25 июня 2018
Силовики


Сергей Воронежский поговорит с обнинцами по душам

Очередную «горячую линию» начальник ОМВД по городу Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ проведет 27 июня.

Все желающие рассказать о своих проблемах и чаяниях могут позвонить главному полицейскому города по телефону 39-4-98-00.

Такой формат общения с населением в МВД используют уже давно. Сделано это, чтобы сократить дистанцию между обычными людьми и руководством структуры.

Обнинцы, известные своей активностью, пользуются такой возможностью пообщаться с полицейскими и знают, что «горячие линии» проходят на регулярной основе каждую четвертую среду месяца.

В этот раз звонки будут приниматься в привычное для горожан время с пяти до шести часов вечера.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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