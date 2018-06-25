Велодорожки на Энгельса остались в пролете

Администрация Обнинска обнародовала план ремонта тротуаров на предстоящее лето.Работы предстоят масштабные. Так, в Обнинске планируют отремонтировать часть пешеходной зоны на Гагарина, от дома номер 37 до пересечения с улицей Белкинской. Обновлению подвергнется и тротуар на Королева от площади академика Федорова до пересечения с улицей Звездной. В старой части города будет заменено покрытие по проспекту Ленина, от дома 22/8, также апгрейду подвергнется тротуар на Мигунова. Отремонтируют пешеходную зону на улице Жолио-Кюри и тротуар вдоль домов 1, 3, 5, 7 по улице Королева. И это лишь часть огромного списка.В 38-м микрорайоне будет обновлен тротуар вдоль дома номер 2 по улице Калужской. А улицы Энгельса ремонт не коснется. Несколько лет назад тротуар здесь был разделен на две зоны: пешеходную и велосипедную. Скептики сразу выразили сомнение по поводу целесообразности таких велодорожек. Ведь для тех, кто передвигается на двухколесном транспорте, важна не разметка, а целостность асфальтового покрытия. К сожалению, здесь уже несколько лет велодорожку украшают ямы, делая ее мало пригодной для передвижения велосипедистов.