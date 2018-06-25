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25 июня 2018
Образование
В обнинских школах поменялся расклад сил?
На прошлой неделе в Калужской области чествовали лучших выпускников.
В Обнинске медали «За особые успехи в учении» получил 31 человек. Лидером в рейтинге стала «Физико-техническая школа», подготовившая семь медалистов. Четыре награды у выпускников «Дубравушки». По три медали в четвертой, двенадцатой школах и в «ЧаШе». В Гимназии, Обнинской свободной школе и в третьей школе по два медалиста. В первой, шестой, девятой, одиннадцатой и тринадцатой школах - по одной медали.
Примечательно, что в этом году расклад сил по учебным заведениям претерпел изменения. И те школы, которые раньше лидировали, оказались в конце списка либо вообще в него не попали.
Как пояснила журналистам портала Obninsk.Name начальник управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, кроме того, что подобные метаморфозы могут быть связаны со способностями конкретных детей, есть и еще ряд причин, почему последние стали первыми.
- Мы много лет назад поставили себе задачу, что те школы, которые традиционно дают высокое качество знаний, возможно, в помощи Учебно-методического центра не нуждаются. Значит, у них система работы отлажена. А в тех школах, которые много лет давали низкие образовательные результаты, есть план работы согласованный, и результаты говорят, что мы движемся в верном направлении, - резюмировала Татьяна Валерьевна.
По словам Волнистовой, нельзя сказать, что те образовательные учреждения, которые раньше возглавляли медальный рейтинг, а теперь не попали в него «поползли вниз». Просто награда не является самоцелью и в Обнинске стараются брать не количеством, а качеством знаний.
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