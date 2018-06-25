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Владислав Шапша обеспокоен участившимися ДТП

25 июня 2018
Дороги


Владислав Шапша обеспокоен участившимися ДТП

Печальная статистика: в Обнинске увеличилось количество наездов на пешеходов.

Понятное дело, что радовать такие показатели никого не могут, в особенности мэра наукограда Владислава ШАПШУ.

Поэтому сегодня Владислав Валерьевич заявил о планах промониторить ситуацию еще раз, попытаться понять причины увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

- Есть случаи, когда водители были в нетрезвом состоянии, - сказал Владислав Шапша. – Понятно, что мы не можем на дорогах Обнинска поставить, извините, противотанковые ежи, чтобы защитить пешеходов. В то же самое время и пешеходы могут становиться причиной аварии. Мы соберемся с руководящим составом ОГИБДД по городу Обнинску и проработаем этот вопрос. Показатели не должны повышаться.

 
 
Автор новости: Любовь Медушевская

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