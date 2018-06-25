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Балабановский градсовет ищет место под парковки

25 июня 2018
Благоустройство


Балабановский градсовет ищет место под парковки

На днях застройщик, который возводит новый микрорайон на ул. Энергетиков в Балабанове, представил проект второй и третьей очереди застройки.

В итоге, рядом со зданием администрации должны появиться три многоквартирных дома с внутренней инфраструктурой.

Обсуждая грядущее строительство, член Градостроительного совета, депутат Виталий ГУСЬКОВ заметил, что в проекте не хватает парковочных мест, чтобы обеспечить потребность всех потенциальных жителей дома. А планы отдать первые этажи многоэтажек под торговые площади только усугубят эту проблему.

Поскольку внутренне пространство двора не позволяет добавить мест для стоянки транспорта, участники совещания решили исправить эту ситуацию путем создания дополнительной парковочной зоны на городской территории. По окончании совещания было осмотрено два участка на улице 1 Мая, из них, предварительно, выбран земельный участок перед частным сектором, идущий от здания администрации до поворота на городскую больницу.

Стоит отметить, что вопрос расширения парковочного пространства ранее рассматривали и в отношении улицы Лесной, где автомобили, оставленные владельцами вдоль обочин, мешают своевременной и качественной уборке города. Однако пока к детальной проработке этого вопроса Градсовет и администрация не приступили.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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